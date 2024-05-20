Військово-лікарська комісія / Фото з відкритих джерел

Військово-лікарська комісія враховує найбільш гостре захворювання військовозобовʼязаного і за ним визначає, чи придатний він до військової служби.

Водночас ВЛК не враховує сукупність легких хвороб, розповів «УП. Життя» юрист Андрій Новак.

Голова військово-лікарської комісії індустріального районного ТЦК СП Дніпра Олена Седлецька пояснила, що комісія не може обстежувати людину за кожною хворобою через брак ресурсів та часу.

Якщо у військовозобов’язаного немає яскраво вираженого захворювання і сильних скарг на здоровʼя, він вважатиметься придатним до служби.

«Якщо людина приходить з дрібними скаргами майже до кожного з лікарів — офтальмолога, отоларинголога, терапевта, хірурга, обирається домінуюча проблема, за якою ми будемо її обстежувати. Таких пацієнтів багато і якщо ми будемо робити огляд за кожною скаргою, лікарні змушені будуть працювати тільки на ВЛК», – каже Олена Седлецька.

Нагадаємо, на Миколаївщині працює 21 позаштатна військово-лікарська комісія. Їх розмістили на території лікарень, щоб люди могли отримати додаткові обстеження на місці.

Також терміни проходження військово-лікарської комісії в Україні скоротили. Тепер медогляд військовозобов'язаних має проходити не довше ніж 4 робочі дні.

З понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.