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З понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Попередній запис буде доступний безпосередньо у підрозділах ЦНАПу та на сайті мерії.

Адреси підрозділів:

вулиця Адміральська, 20

проспект Богоявленський, 1.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Нагадаємо, 17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.