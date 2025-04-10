48 обвинувачених у корупції мобілізувалися до ЗСУ, справи призупинені, — САП

Шеврони військового. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що 48 обвинувачених у корупції, справи, яких вже передані до суду, добровільно мобілізувалися до ЗСУ. Через це судові розгляди призупинили.

«На жаль, мобілізація обвинувачених у справах САП та НАБУ стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності. Наразі 48 осіб саме після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ», — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі пояснюють, що після мобілізації обвинуваченого суд не має права продовжувати розгляд справи, а строки притягнення до відповідальності тим часом спливають. Там переконані, що це створює реальну загрозу уникнення вироку.

Зокрема, справа колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. У відомстві зазначили, що сьогодні, 10 квітня, у Вищому антикорупційному суді відбулось чергове засідання, на яке обвинувачений не з’явився. Але суд продовжив йому строк носіння електронного браслету.

У відомстві нагадали, що його адвокат подав клопотання про зупинення справи через мобілізацією Насірова, яке суд розгляне 11 квітня.

«Звертаємо увагу, що вказана справа перебуває на фінальному етапі розгляду — судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок. Проте мобілізація одного з обвинувачених загрожує затягуванням справи, у підсумку він може уникнути відповідальності», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що Березанський селищний голова Валерій Хоміцький, обвинувачений у корупції, уклав угоду з прокуратурою. Замість тюремного строку він перерахував один мільйон гривень на підтримку Збройних сил України.

Раніше повідомлялось, що миколаївська спортсменка Ольга Ладига, яка у 2020 році збила насмерть жінку, мобілізувалась до Збройних Сил України. У зв'язку з цим її адвокати просять зупинити розгляд апеляційного провадження.