Голова села на Миколаївщині визнав себе винним у корупції: суд покарав його «донатом» на ЗСУ в мільйон гривень

Березанський селищний голова Валерій Хоміцький. Фото: «МикВісті»

Березанський селищний голова Валерій Хоміцький, обвинувачений у корупції, уклав угоду з прокуратурою. Замість тюремного строку він перерахував один мільйон гривень на підтримку Збройних сил України.

Про це свідчить вирок у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Березанський районний суд затвердив угоду, що набрала чинності 7 березня.

Як випливає з рішення суду, влітку 2024 року посадовець погрожував фермеру блокуванням роботи на 50 гектарах землі та вилученням техніки, якщо той не заплатить. Спочатку сума «винагороди» становила 300 тисяч гривень, але пізніше голова зважив на фінансові труднощі підприємця й погодився на 200 тисяч гривень.

«Перебуваючи на подвір'ї адміністративної будівлі Березанської селищної ради, з урахуванням пояснень про неможливість передачі грошових коштів у сумі 300 тисяч гривень у зв`язку із скрутним матеріальним становищем останнього, погодився на зменшення раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, вказавши про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 200 тисяч гривень, в якості неправомірної вигоди за здійснення впливу на співробітників поліції», — йдеться у рішенні суду.

Хоміцького затримали під час отримання хабара, після чого інкримінували злочин, що передбачав від п'яти до десяти років ув’язнення. Однак згодом обвинувачення перекваліфікували на м’якшу статтю, яка передбачає покарання від двох до п’яти років позбавлення волі або штраф.

Прокуратура аргументувала угоду визнанням вини, щирим каяттям посадовця та його сприянням слідству. Окрім внеску в ЗСУ, Хоміцький отримав штраф у розмірі понад 300 тисяч гривень та зобов’язаний компенсувати близько 16 тисяч гривень витрат на судові експертизи. Також суд зняв арешт з майна.

Як повідомляє Nikcenter, поліція затримала Березанського селищного голову 3 жовтня 2024 року. А 6 жовтня слідчий суддя відсторонив його від виконання повноважень. Зазначається, що 15 березня 2025 року, за місяць після того, як посадовець визнав себе винним у корупційній справі, він прозвітував громаді про свою діяльність у 2024 році.

Раніше Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і екснардепкою Іриною Кормишкіною та бізнесменом Юрієм Кормишкіним.