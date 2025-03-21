Суд покарав умовно подружжя Кормишкіних у справі про незаконне збагачення: вони передадуть ₴22 млн державі та ЗСУ

Юрій та Ірина Кормишкіни. Фото: Facebook-сторінка Юрія Кормишкіна

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і екснардепкою Іриною Кормишкіною та бізнесменом Юрієм Кормишкіним.

Вирок був ухвалений у пʼятницю, 21 березня, повідомляє пресслужба САП.

Ірину та Юрія Кормишкіних визнано винними за наступними статтями Кримінального кодексу: декларування недостовірної інформації, незаконне збагачення, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Суд ухвалив призначити подружжю покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тисяч гривень), з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

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Водночас підставі статті 75 Кримінального кодексу України суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Колишня нардепка має перерахувати до державного бюджету 20 мільйонів гривень. Ще 2 мільйони гривень подружжя задонатить на потреби ЗСУ.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Як відомо, 14 березня колишня народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Кормишкіна, яку підозрюють у незаконному збагаченні, та її чоловік Юрій Кормишкін визнали провину і уклали угоду зі слідством.

Нагадаємо, що Юрію Кормишкіну детективи Національного антикорупційного бюро України оголосили дві підозри. Мова йде про недостовірне декларування та легалізацію коштів, які його дружина отримала від батька в якості подарунка. 27 січня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 15 мільйонів гривень до колишнього депутата Миколаївської обласної ради та бізнесмена Юрія Кормишкіна.

Сам Юрій Кормишкін заперечив звинувачення та просив застосувати до нього лише особисте зобов’язання з’являтися на вимогу слідства.

У чому підозрювалась Ірину Кормишкіну?

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Вони також пояснили, навіщо взяли нардепку на поруки.

9 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру чинній народній депутатці України. Її підозрюють у навмисному внесенні неправдивих відомостей до декларації.