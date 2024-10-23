Суд відпустив нардепку Кормишкіну на поруки Арахамії та Кіма

Ірина Кормишкіна, фото з Facebook

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

На Ірину Кормишкіну покладено такі процесуальні обов'язки:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи;

здати свої закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, на зберігання до відповідних органів державної влади;

утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі слідчого судді. Термін дії цих обов'язків становить два місяці.

Зазначається, що термін дії обов’язків – два місяці.

«Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду», – додали у прокуратурі.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну?

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйонів гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйони гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.