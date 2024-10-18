«Свою правоту ми відстоїмо у суді», — Кормишкін про дії НАБУ щодо його дружини-нардепки

Юрій Кормишкін та Ірина Кормишкіна. Фото з відкритих джерел

Чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Юрій Кормишкін пояснив, що понад 20 мільйонів гривень, про які повідомляли у Національному антикорупційному бюро України, дружина отримала у спадок від батька.

«Мій покійний тесть, Царство йому небесне, який був дуже впливовою людиною в Миколаївській області, дійсно піклувався про свою доньку, мою дружину Ірину, і перед смертю залишив своїй дитині спадок, який вона задекларувала», — написав він.

Також Юрій Кормишкін додав, що свою правоту вони відстоюватимуть у суді.

«Свою правоту ми обов'язково відстоїмо в суді. Це принципово! Я нікому не дозволю безпідставно паплюжити честь моєї дружини, покривати наклепами нашу сім'ю», — додав він.

Раніше повідомлялося, що за аналітикою Руху ЧЕСНО, Ірина Аллахвердієва потрапила до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9-го скликання. Згідно з дослідженням, з початку 2022 року до травня 2023 року вона пропустила 31% голосувань.

Нагадаємо, що Депутат миколаївської обласної ради 8-го скликання Юрій Кормишкін («Наш край») склав мандат 27 червня 2024 року.