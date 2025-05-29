Депутати підтримали виключення Кормишкіна зі складу виконкому Миколаєва: рішення ухвалювали пів року

Юрій Кормишкін, архівне фото «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради підтримали виключення Юрія Кормишкіна складу членів виконавчого комітету.

Відповідне рішення вони ухвалили під час онлайн-засідання сесії міської ради 29 травня, пишуть «МикВісті».

Варто зазначити, що Юрій Кормишкін подав заяву про вихід зі складу виконкому у серпні 2024 року. Це питання винесли на розгляд депутатів міськради ще у листопаді 2024 року.

З того часу його декілька разів виносили для голосування на сесію міськради, однак щоразу депутати не підтримували це рішення. Профільна комісія з питань законності також мала зауваження. Зокрема, раніше запропонований проєкт передбачав не тільки виключення члена виконкому Юрія Кормишкіна, а й скорочення складу виконкому з 22 до 21 члена.

Після цього міський голова доручив розробити два окремі проєкти: один — про зменшення кількісного складу, другий — про виключення Юрія Кормишкіна.

Наразі депутати підтримали виключення Юрія Кормишкіна зі складу виконавчого комітету — «за» проголосували 28 депутатів, проти — 0, ще 9 депутатів утримались.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої). Антикорупційні органи підозрюють її у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до електронної декларації.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну?

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язавгенерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.