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Екснардепка Кормишкіна визнала провину у незаконному збагаченні і уклала угоду з прокуратурою

Ірина Кормишкіна. Фото з Facebook-сторінкиІрина Кормишкіна. Фото з Facebook-сторінки

Колишня народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Кормишкіна, яку підозрюють у незаконному збагаченні, та її чоловік Юрій Кормишкін визнали провину і уклали угоду зі слідством.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Засідання у справі пройшло сьогодні, 14 березня. Сторона захисту просила провести закрите засідання, і суд частково задовольнив клопотання.

На підготовчому засіданні прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови:

  •  щире каяття;
  •  перерахування 20 млн грн до державного бюджету;
  •  донат на ЗСУ — 1 мільйон гривень протягом 5 місяців;
  •  «викриття один одного»;
  •  суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;
  •  позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки.

Подружжя свою провину визнали. На засіданні зокрема Юрій Кормишкін просив дозволу виїхати за кордон для лікування. 

Крім того, на суді були відсутні поручителі екснардепки Давид Арахамія та Віталій Кім. Захист зазначив, що викликати поручителів не було потреби, проте суддя з цим не погодилася.

Нагадаємо, що Юрію Кормишкіну детективи Національного антикорупційного бюро України оголосили дві підозри. Мова йде про недостовірне декларування та легалізацію коштів, які його дружина отримала від батька в якості подарунка. 27 січня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 15 мільйонів гривень до колишнього депутата Миколаївської обласної ради та бізнесмена Юрія Кормишкіна.

Сам Юрій Кормишкін заперечив звинувачення та просив застосувати до нього лише особисте зобов’язання з’являтися на вимогу слідства.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну?

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Вони також пояснили, навіщо взяли нардепку на поруки.

9 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру чинній народній депутатці України. Її підозрюють у навмисному внесенні неправдивих відомостей до декларації.

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