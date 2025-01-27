Кормишкін в суді: Я віддав на благодійність та ЗСУ ₴200 млн, навіщо мені «відмивати» 20?

Вищий антикорупційний суд розглядає справу Юрія Кормишкіна. Скриншот з відео.

Колишній депутат Миколаївської обласної ради та бізнесмен Юрій Кормишкін під час засідання Вищого антикорупційного суду заперечив звинувачення в недостовірному декларуванні та легалізації майже 20 мільйонів гривень, отриманих від дружини.

Засідання суду проходить сьогодні, 27 січня, повідомляють «МикВісті».

Під час виступу Юрій Кормишкін зазначив, що не купував будинок за отримані від дружини 19 мільйонів 736 тисяч. За його словами, кошти він надав своєму бізнес-партнеру.

«Я офіційно заявляю вам (суду, — прим.), що отримані кошти від Ірини Валеріївни в позику я надав своєму бізнес партнеру Ковалю Володимиру Івановичу. Коли в нас ще не було ні обшуку, ні підозри Ірині Валеріївні, мною була подана декларація, де я вказав, що 20 мільйонів я позичив Ковалю Володимиру Івановичу. Він на той час був депутатом місцевої ради Київщині. Він також відобразив це в своїй декларацію», — зазначив він.

Юрію Кормишкіну детективи Національного антикорупційного бюро України оголосили підозру. Скриншот з відео. На засіданні суду також присутня дружина Ірина Кормишкіна. Скриншот з відео.

Також він зазначив, що йому не потрібні кошти дружини, адже він заможна людина.

«Як сказав шановний прокурор, що я дуже заможна людина і в мене є відповідно до декларації майже 100 мільйонів гривень. То навіщо мені було отримувати якісь кошти і комусь легалізувати, якщо у мене ці кошти були», — сказав він.

Юрій Кормишкін додав, що багато допомагав Збройним силам Україні і мова йде про більш ніж 200 мільйонів гривень.

«Впродовж 2022-2025 років мною було направлено на різні фонди на ЗСУ благодійністю більше 200 мільйонів гривень. Тому у мене питання, навіщо мені комусь легалізовувати 20 мільйонів, якщо я тільки благодійністю віддаю більше 200 мільйонів», — сказав він у суді.

Бізнесмен повідомив суд, що йому необхідно періодично проходити лікування за кордоном, що у нього діти навчаються в Україні та він не має нерухомості за кордоном, тому він не збирається назавжди покидати Україну. Юрій Кормишкін просив не враховувати доводи прокурора і дозволити йому періодично виїжджати на лікування за кордон. Також він запевнив, що готовий особисто з’являтися за вимогою слідства.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну?

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Вони також пояснили, навіщо взяли нардепку на поруки.

9 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру чинній народній депутатці України. Її підозрюють у навмисному внесенні неправдивих відомостей до декларації.