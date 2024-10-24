Кім та Арахамія пояснили, чому поручилися за підозрювану у незаконному збагаченні нардепку Кормишкіну

Ірина Кормишкіна, фото з Facebook

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та народний депутат Давид Арахамія пояснили, чому взяли на поруки нардепку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

В ефірі національного марафону «Єдині новини» Очільник Миколаївщини розповів, що депутатка не ховається від слідства і співпрацює.

«По-перше є презумпція невинуватості. По-друге я її знаю років 20, коли вона ще працювала в бізнесі страхування. Вона пішла отримувати цю підозру, вона не переховується від слідства. Слідство розбереться хто винний і я тут не маю нічого коментувати. Я просто знаю, що це дозволить їй далі працювати. Вона не буде ухилятися від правоохоронних органів і вона зараз повноцінно співпрацює (зі слідством, — прим.). Я вважаю, що саме через те, що вона співпрацює зі слідством і надає всі документи, це і дало змогу суду звільнити на поруки», — впевнений Віталій Кім.

В свою чергу Давид Арахамія зазначив, що її провину має визначити суд.

«Взяти на поруки це означає, що людина не буде переховуватися від слідчих дій і спокійно ходитиме на роботу та голосувати за потрібні країні закони. Тут немає нічого страшного. В країні презумпція невинуватості поки суд не доведе зворотнє», — написав він у Facebook під дописом нардепки Мар‘яни Безуглої.

Скриншот з Facebook

Сама ж Мар‘яна Безугла зазначила, що у справі з Іриною Кормишкіною комунікація провалена. За її словами, ситуацію слід було б пояснити публічно, а не залишатися в мовчанні.

«У Кормишкіної чоловік — мільйонер, фермер Кормишкін. Чи було некоректне заповнення декларації, чи антикорупціонери просто вирішили здобути легку наживу, яка яскраво виглядатиме в заголовках, — сподіваюся на справедливе розслідування. Також сподіваюся, що у чоловіка все законно з бізнесом. Ірина, звісно, могла б придбати й більше. Чи варто сім’ї нардепки робити великі придбання під час повномасштабної війни, навіть якщо є кошти, зароблені в бізнесі? Це вже етичне питання. Але ми не маємо опускатися до лінчування людей лише через їхні статки. Тому я розумію, чому її взяли на поруки, але не розумію, чому не пояснити ситуацію, а мовчати й спостерігати. Поясніть же просто. Як часто буває, комунікація провалена», — написала вона.

Скриншот з Facebook

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну?

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.