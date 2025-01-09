Миколаївській нардепці Кормишкіній оголосили нову підозру

Ірина Кормишкіна. Фото з відкритих джерел

У четвер, 9 січня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру чинній народній депутатці України. Її підозрюють у навмисному внесенні неправдивих відомостей до декларації.

Хоча в офіційному повідомленні ім'я не називається, відповідно до інформації, йдеться про депутатку від партії «Слуга народу» Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву).

За версією слідства, у декларації за 2023 рік вона не зазначила житловий будинок, у якому мешкає, а також земельні ділянки поблизу Одеси. Їхня загальна вартість перевищує 17 мільйонів гривень і, ймовірно, була придбана за рахунок необґрунтованих активів.

«Зауважимо, що факт набуття народним депутатом України у власність активів, які на понад 20 мільйонів гривень перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період, є предметом розслідування САП і НАБУ. 16 жовтня 2024 року вказаній особі було повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України. Таким чином дії указаного нардепа наразі кваліфіковано за ст. 366-2, 368-5 КК України», — говориться в повідомленні.

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Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Пізніше вони пояснили, навіщо взяли нардепку на поруки.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну?

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.