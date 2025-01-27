Суд дав Кормишкіну заставу у ₴15 млн й обов’язок не залишати межі Одещини та Миколаївщини

Суд дав Кормишкіну заставу у ₴15 млн й обов’язок не покидати межі Одещини та Миколаївщини. Скриншот з відео

У понеділок, 27 січня, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 15 мільйонів гривень до колишнього депутата Миколаївської обласної ради та бізнесмена Юрія Кормишкіна.

Про це стало відомо із засідання суду, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, що Юрію Кормишкіну детективи Національного антикорупційного бюро України оголосили дві підозри. Мова йде про недостовірне декларування та легалізацію коштів, які його дружина отримала від батька в якості подарунка.

Прокурор просив суд застосувати до підозрюваного заставу у розмірі майже 20 мільйонів гривень, не відлучатися за межі Одеської та Миколаївської області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, утриматись від спілкування з рядом осіб.

«Іриною Валерівною Кормишкіною (Аллахвердієвою) було набуто необґрунтовані активи – грошові кошти близько 20 мільйонів гривень наприкінці 2019 року. У зв’язку з чим їй, як народному депутату, було оголошено підозру про кримінальне правопорушення, передбачене статтею 368 КП України. За версією сторони обвинувачення, у зв’язку з тим, що факт набуття Іриною Валеріївною цього майна набув суспільного розголосу, Юрій Анатолійович допоміг вчинити дії з метою легалізації майна отриманого у протиправний спосіб. Було встановлено наявність листування у мобільному телефон, що ці кошти мали бути використані для придбання об’єкту нерухомості», — повідомив прокурор.

За інформацією слідства, Юрій Кормишкін уклад два договори позики на ці кошти. Після цього така ж сума була внесена в статутний капітал ТОВ, що належала бізнесмену і від імені цього товариства був придбаний будинок.

Сам Юрій Кормишкін заперечив звинувачення та просив застосувати до нього лише особисте зобов’язання з’являтися на вимогу слідства.

На засіданні суду також присутня дружина Ірина Кормишкіна. Скриншот з відео. Вищий антикорупційний суд розглядає справу Юрія Кормишкіна. Скриншот з відео.

Заслухавши сторони суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення частково. Юрія Кормишкіна зобов'язали сплатити 15 мільйонів гривень застави, два місяці не виїжджати без дозволу слідчого з Одеської та Миколаївської областей, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з низкою осіб. Якщо він порушить умови або не сплатить заставу, суд вирішуватиме питання про застосування іншого запобіжного заходу.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну?

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Вони також пояснили, навіщо взяли нардепку на поруки.

9 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру чинній народній депутатці України. Її підозрюють у навмисному внесенні неправдивих відомостей до декларації.