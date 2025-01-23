НАБУ вручило дві підозри миколаївському бізнесмену Кормишкіну
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
17:30, 23 січня, 2025
-
Колишньому депутату Миколаївської обласної ради та бізнесмену Юрію Кормишкіну детективи Національного антикорупційного бюро України оголосили дві підозри.
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначає сам бізнесмен, мова йде про недостовірне декларування та легалізацію коштів, які його дружина отримала від батька в якості подарунка. Водночас, за його словами, ці кошти були задекларовані, і між подружжям укладено договір позики, що підтверджується офіційними документами.
Дії правоохоронців Юрій Кормишкін вважає тиском на нього та його родину, а самі звинувачення назвав необґрунтованими.
— Сьогодні мені вручили підозру за «легалізацію» коштів, подарованих моїй дружині батьком, які вона вказала у своїй декларації. При тому, що між нами було укладено договір позики (бізнесмени, бійтеся укладати договори позики офіційно, до вас можуть прийти...) це єдиний доказ! Другу підозру мені видано за те, що я, на думку детектива, «не вірно» задекларував місце проживання. На моїх підприємствах і на мені особисто зареєстровано десятки об'єктів нерухомості, деякі з них зараз на окупованій території, деякі пошкоджені ракетними ударами, деякі передані для потреб ЗСУ та в інші органи. Так от, мене звинувачують у тому, що в одному з цих об'єктів пеленгувався мій телефон. Так, це єдиний «доказ», — написав Юрій Кормишкін.
Бізнесмен повідомив, що найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Детективи НАБУ вимагають заставу та заборону на виїзд за кордон. Останній факт зокрема може зашкодити його лікуванню після того, як Юрій Кормишкін підірвався на міні у 2023 році.
— Це пряма загроза моєму життю та здоровʼю! Бо я, як власник великого бізнесу, який платить тисячам людей офіційні зарплати і сотні мільйонів податків до державного бюджету, маю офіційний (!) дохід, і саме тому можу сховатися від слідства за кордоном. Офіційно заявляю, що з моменту повномасштабного вторгнення, я і моя дружина Ірина Кормишкіна не виїжджали з Миколаєва, допомагаючи з перших днів жителям міста і владі запобігти захопленню Миколаєва. Після мого підриву на протитанковій міні на полях мого підприємства, отримавши травми хребта, контузію, ушкодження внутрішніх органів, я, на відміну від деяких «постраждалих на робочому місці», не пішов оформляти собі інвалідність, хоча травма дозволяє. Я продовжую працювати, виїжджаючи за кордон тільки на необхідне лікування та реабілітацію, і повертаюся в Україну! На відміну від чиновників, яким про підозру оголошують тільки тоді, коли їхній слід загубився десь у Ніцці чи Монако. Іду на суд і вірю, що в Україні є незалежний і справедливий суд, який ухвалить справедливе і законне рішення! — наголосив підприємець.
Зазначимо, що станом на 23 січня інформація про підозру бізнесмену на сайті НАБУ відсутня.
У чому підозрюють Ірину Кормишкіну?
Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.
17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.
Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.
Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Вони також пояснили, навіщо взяли нардепку на поруки.
9 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру чинній народній депутатці України. Її підозрюють у навмисному внесенні неправдивих відомостей до декларації.
Останні новини про: Юрій Кормишкін