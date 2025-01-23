НАБУ вручило дві підозри миколаївському бізнесмену Кормишкіну

Юрій Кормишкін разом з дружиною Іриною. Фото з соцмереж

Колишньому депутату Миколаївської обласної ради та бізнесмену Юрію Кормишкіну детективи Національного антикорупційного бюро України оголосили дві підозри.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначає сам бізнесмен, мова йде про недостовірне декларування та легалізацію коштів, які його дружина отримала від батька в якості подарунка. Водночас, за його словами, ці кошти були задекларовані, і між подружжям укладено договір позики, що підтверджується офіційними документами.

Дії правоохоронців Юрій Кормишкін вважає тиском на нього та його родину, а самі звинувачення назвав необґрунтованими.

— Сьогодні мені вручили підозру за «легалізацію» коштів, подарованих моїй дружині батьком, які вона вказала у своїй декларації. При тому, що між нами було укладено договір позики (бізнесмени, бійтеся укладати договори позики офіційно, до вас можуть прийти...) це єдиний доказ! Другу підозру мені видано за те, що я, на думку детектива, «не вірно» задекларував місце проживання. На моїх підприємствах і на мені особисто зареєстровано десятки об'єктів нерухомості, деякі з них зараз на окупованій території, деякі пошкоджені ракетними ударами, деякі передані для потреб ЗСУ та в інші органи. Так от, мене звинувачують у тому, що в одному з цих об'єктів пеленгувався мій телефон. Так, це єдиний «доказ», — написав Юрій Кормишкін.

Бізнесмен повідомив, що найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Детективи НАБУ вимагають заставу та заборону на виїзд за кордон. Останній факт зокрема може зашкодити його лікуванню після того, як Юрій Кормишкін підірвався на міні у 2023 році.