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Школи Миколаєва підуть на літні канікули на початку червня

Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото «МикВісті»Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото «МикВісті»

Школярі Миколаєва підуть на літні канікули з 6 червня — цю дату визначили ще на початку навчального року, і змінювати її не планують.

Про це «МикВісті» повідомила начальниця міського управління освіти Ганна Личко.

Як відомо, уряд затвердив постанову №841, яка передбачає, що навчальний рік може тривати до 30 червня. Саме це стало причиною хвилі повідомлень у соцмережах про нібито скорочення літніх канікул для школярів.

Однак в управлінні освіти пояснили, що вона діє вже кілька років і не є обов’язковою для всіх шкіл. Більшість навчальних закладів завершують освітній процес у кінці травня або на початку червня, а червень використовується для консультацій, іспитів та підготовки до вступу.

— Це не нова постанова. Кабмін щороку визначає граничну дату завершення навчання, щоб відпрацювати певну кількість навчальних днів — цьогоріч це 30 червня. Але це не означає, що всі школи працюватимуть до кінця місяця. У Миколаєві останній навчальний день — 6 червня. Це рішення ухвалили керівники навчальних закладів ще на початку поточного навчального року, – сказала Ганна Личко.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни кількість учнів у школах Миколаєва зменшилась на майже 10 тисяч учнів.

На початку 2022 року у міських школах навчалося 46304, повідомили редакції в управлінні освіти Миколаївської міської ради. А станом на кінець березня 2025 року ця кількість складає 36743, з яких 7% учнів перебувають за межами Миколаєва, ще 16% — за кордоном.  Загалом у Миколаївській області очно або у змішаному форматі станом на початок 2025 року навчається 64% учнів.

Як відомо, також з 1 квітня у Миколаєві відкрити десять груп подовженого дня для початкових класів у семи школах. 

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