  • вівторок

    1 квітня, 2025

  • 15.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кількість учнів у миколаївських школах зменшилась на близько 20% за останні три роки

Учні в новому шкільному укритті у Миколаївській області, березень 2025 року, фото «МикВісті»Учні в новому шкільному укритті у Миколаївській області, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Від початку повномасштабної війни кількість учнів у школах Миколаєва зменшилась на майже 10 тисяч учнів.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Для них це втрачений час». Коли учні миколаївської гімназії повернуться за парти відбудованого корпусу?».

На початку 2022 року у міських школах навчалося 46304, повідомили редакції в управлінні освіти Миколаївської міської ради. А станом на кінець березня 2025 року ця кількість складає 36743, з яких 7% учнів перебувають за межами Миколаєва, ще 16% — за кордоном. 

Нагадаємо, що у Миколаївській області очно або у змішаному форматі станом на початок 2025 року навчається 64% учнів.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив відкриття частини міських шкіл та дитячий садків з 1 вересня 2024 року.

Працювати офлайн можуть лише ті школи та дитячі садочки, які мають відповідні укриття. Загалом учні можуть обрати один з декількох можливих форматів навчання: онлайн, офлайн або у змішаному форматі. При цьому змішаний формат можливий у двох варіантах: на базі навчального закладу, де вже навчається дитина, або на базі нового навчального закладу. 

Рішення про формат навчання для кожної дитини окремо приймають їх батьки. Для цього їм треба заповнити відповідні заяви, які можна отримати у навчальному закладі.

Останні новини про: Освіта

«Для них це втрачений час». Коли учні миколаївської гімназії повернуться за парти відбудованого корпусу?
Підрядник виконав вже 67% робіт з відбудови гімназії у центрі Миколаєва
Аудит у Березнегуватській громаді: фінансові порушення в освіті склали ₴6 млн
Реклама

Читайте також:

новини

Головний лікар дитячої лікарні Пліткін отримав торік ₴731 тис. доходу — це на понад мільйон менше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян
новини

Новий лідер «Слуг народу» у Миколаєві Агабеков розповів, що займатиметься наближенням перемоги

Аліна Квітко
новини

У міськздоровʼя Миколаєва кажуть, що запустять в роботу протезно-ортезну майстерню за пів року

Аліна Квітко
новини

Підлітку на Первомайщині росіяни платили за підпал трансформаторів обленерго: суд покарав його умовно

Аліса Мелік-Адамян
новини

Підрядник виконав вже 67% робіт з відбудови гімназії у центрі Миколаєва

Юлія Бойченко

Останні новини про: Освіта

Аудит у Березнегуватській громаді: фінансові порушення в освіті склали ₴6 млн
Підрядник виконав вже 67% робіт з відбудови гімназії у центрі Миколаєва
«Для них це втрачений час». Коли учні миколаївської гімназії повернуться за парти відбудованого корпусу?

Головний лікар дитячої лікарні Пліткін отримав торік ₴731 тис. доходу — це на понад мільйон менше, ніж у 2023 році

4 години тому

Де у Миколаєві 1 квітня вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Головне сьогодні