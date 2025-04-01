Кількість учнів у миколаївських школах зменшилась на близько 20% за останні три роки

Учні в новому шкільному укритті у Миколаївській області, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Від початку повномасштабної війни кількість учнів у школах Миколаєва зменшилась на майже 10 тисяч учнів.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Для них це втрачений час». Коли учні миколаївської гімназії повернуться за парти відбудованого корпусу?».

На початку 2022 року у міських школах навчалося 46304, повідомили редакції в управлінні освіти Миколаївської міської ради. А станом на кінець березня 2025 року ця кількість складає 36743, з яких 7% учнів перебувають за межами Миколаєва, ще 16% — за кордоном.

Нагадаємо, що у Миколаївській області очно або у змішаному форматі станом на початок 2025 року навчається 64% учнів.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив відкриття частини міських шкіл та дитячий садків з 1 вересня 2024 року.

Працювати офлайн можуть лише ті школи та дитячі садочки, які мають відповідні укриття. Загалом учні можуть обрати один з декількох можливих форматів навчання: онлайн, офлайн або у змішаному форматі. При цьому змішаний формат можливий у двох варіантах: на базі навчального закладу, де вже навчається дитина, або на базі нового навчального закладу.

Рішення про формат навчання для кожної дитини окремо приймають їх батьки. Для цього їм треба заповнити відповідні заяви, які можна отримати у навчальному закладі.