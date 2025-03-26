  • середа

    26 березня, 2025

  • 13.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 26 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 13.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З 1 квітня у школах Миколаєва планують створити групи подовженого дня

Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото «МикВісті»Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото «МикВісті»

У школах Миколаєва планують створити групи подовженого дня для початкових класів з першого квітня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалили під час онлайн-засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради 26 березня, пишуть «МикВісті».

Начальниця управління освіти Ганна Личко розповіла, що проєкт реалізують за кошти місцевого бюджету.

«З 1 квітня 2025 року передбачається організувати за кошти місцевого бюджету групи подовженого дня. Цей захід вносимо як пілотний. Зважаючи на умови воєнного стану і на те, що ми розпочали очний процес тільки з цього навчального року, треба відпрацювати. Нам цього часу буде достатньо», — зазначила Ганна Личко.

За її словами, якщо ця ініціатива дасть позитивні результати, то з першого вересня розширять перелік закладів загальної середньої освіти, де будуть відкриті групи подовженого дня.

«З першого квітня плануємо відкрити десять груп у семи школах. Це вікові групи для перших-других класів та третіх-четвертих класів», — додала начальниця управління освіти.

Раніше повідомлялось про перелік шкіл Миколаєва, в яких з 1 квітня 2025 року можуть з’явитися групи подовженого дня для учнів 1-4 класів, враховуючи звернення батьків школярів.

Нагадаємо, у школах Миколаєва з початку повномасштабної війни продовжується відтік учнів. Станом на лютий кількість учнів зменшилась на 940 осіб порівняно з початком навчального року.

Останні новини про: Школи Миколаєва

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня
В Миколаєві можуть запрацювати групи подовженого дня для школярів
У миколаївських школах встановлюють інтерактивні дошки з інформацією про випускників, які захищають країну
Реклама

Читайте також:

новини

«Вона солдат і собі не належить»: Ладига знову пропустила судове засідання через військові навчання, але адвокат запевнив, що наступного разу вона з’явиться

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві ОСББ завдяки сонячним панелям вдвічі заощадило на електроенергії за місяць

Альона Коханчук
новини

«Породжує корупційні ризики», — в антикордепартаменту хочуть забрати контроль благоустрою Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві медикам погасили заборгованість із зарплати

Аліна Квітко
новини

Вперше за 10 років: У Миколаєві «з молотка» пустять понад 100 комунальних обʼєктів

Аліна Квітко

Останні новини про: Школи Миколаєва

У миколаївських школах встановлюють інтерактивні дошки з інформацією про випускників, які захищають країну
В Миколаєві можуть запрацювати групи подовженого дня для школярів
Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Що змінилося за 3 тижні після скандалу у Будинку дитини в Миколаєві: дітей вивезли, обласні депутати проігнорували проблему

Миколаївщина потрапила до списку регіонів, які отримають фінансування на відновлення водопостачання

5 годин тому

У Миколаєві ОСББ завдяки сонячним панелям вдвічі заощадило на електроенергії за місяць

Альона Коханчук

Головне сьогодні