З 1 квітня у школах Миколаєва планують створити групи подовженого дня
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- Даріна Мельничук
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15:45, 26 березня, 2025
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У школах Миколаєва планують створити групи подовженого дня для початкових класів з першого квітня 2025 року.
Відповідне рішення ухвалили під час онлайн-засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради 26 березня, пишуть «МикВісті».
Начальниця управління освіти Ганна Личко розповіла, що проєкт реалізують за кошти місцевого бюджету.
«З 1 квітня 2025 року передбачається організувати за кошти місцевого бюджету групи подовженого дня. Цей захід вносимо як пілотний. Зважаючи на умови воєнного стану і на те, що ми розпочали очний процес тільки з цього навчального року, треба відпрацювати. Нам цього часу буде достатньо», — зазначила Ганна Личко.
За її словами, якщо ця ініціатива дасть позитивні результати, то з першого вересня розширять перелік закладів загальної середньої освіти, де будуть відкриті групи подовженого дня.
«З першого квітня плануємо відкрити десять груп у семи школах. Це вікові групи для перших-других класів та третіх-четвертих класів», — додала начальниця управління освіти.
Раніше повідомлялось про перелік шкіл Миколаєва, в яких з 1 квітня 2025 року можуть з’явитися групи подовженого дня для учнів 1-4 класів, враховуючи звернення батьків школярів.
Нагадаємо, у школах Миколаєва з початку повномасштабної війни продовжується відтік учнів. Станом на лютий кількість учнів зменшилась на 940 осіб порівняно з початком навчального року.
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