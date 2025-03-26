З 1 квітня у школах Миколаєва планують створити групи подовженого дня

Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото «МикВісті»

У школах Миколаєва планують створити групи подовженого дня для початкових класів з першого квітня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалили під час онлайн-засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради 26 березня, пишуть «МикВісті».

Начальниця управління освіти Ганна Личко розповіла, що проєкт реалізують за кошти місцевого бюджету.

«З 1 квітня 2025 року передбачається організувати за кошти місцевого бюджету групи подовженого дня. Цей захід вносимо як пілотний. Зважаючи на умови воєнного стану і на те, що ми розпочали очний процес тільки з цього навчального року, треба відпрацювати. Нам цього часу буде достатньо», — зазначила Ганна Личко.

За її словами, якщо ця ініціатива дасть позитивні результати, то з першого вересня розширять перелік закладів загальної середньої освіти, де будуть відкриті групи подовженого дня.

«З першого квітня плануємо відкрити десять груп у семи школах. Це вікові групи для перших-других класів та третіх-четвертих класів», — додала начальниця управління освіти.

Раніше повідомлялось про перелік шкіл Миколаєва, в яких з 1 квітня 2025 року можуть з’явитися групи подовженого дня для учнів 1-4 класів, враховуючи звернення батьків школярів.

Нагадаємо, у школах Миколаєва з початку повномасштабної війни продовжується відтік учнів. Станом на лютий кількість учнів зменшилась на 940 осіб порівняно з початком навчального року.