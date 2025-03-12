В Миколаєві можуть запрацювати групи подовженого дня для школярів
-
- Аліна Квітко
-
•
-
7:47, 12 березня, 2025
-
В школах Миколаєва з 1 квітня 2025 року можуть з’явитися групи подовженого дня для учнів 1-4 класів, враховуючи звернення батьків школярів.
Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».
Основна мета створення таких груп — організація навчальної, виховної та пізнавальної діяльності, а також забезпечення дозвілля дітей і допомога у виконанні домашніх завдань.
Згідно з проєктом, створення груп подовженого дня буде реалізовано в ряді загальноосвітніх закладів міста. Серед них:
• Миколаївський ліцей № 22
• Миколаївська гімназія № 39
• Миколаївська гімназія № 45
• Миколаївська гімназія № 50
• Миколаївський ліцей № 55
• Миколаївська гімназія № 56
• Миколаївська гімназія № 57
Кількість груп подовженого дня у різних школах відрізнятиметься. Наприклад, у Миколаївському ліцеї № 22 діятиме дві групи, а в гімназії № 57 – одна. Загалом на кожну групу передбачений окремий вихователь.
Проєктом передбачено створення 10 груп подовженого дня в цих закладах.
Фінансування груп подовженого дня буде забезпечено за рахунок міського бюджету. Однак харчування дітей у цих групах покладатиметься на батьків, відповідно до чинного законодавства.
Нагадаємо, що у школах Миколаєва з початку повномасштабної війни продовжується відтік учнів. Станом на лютий кількість учнів зменшилась на 940 осіб порівняно з початком навчального року. В місті відтік школярів обʼєднали класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів скоротили.
Останні новини про: Школи Миколаєва