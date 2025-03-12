В Миколаєві можуть запрацювати групи подовженого дня для школярів

У школах Миколаєва з’являться групи подовженого дня для учнів початкових класів. Фото: архів «МикВісті»

В школах Миколаєва з 1 квітня 2025 року можуть з’явитися групи подовженого дня для учнів 1-4 класів, враховуючи звернення батьків школярів.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Основна мета створення таких груп — організація навчальної, виховної та пізнавальної діяльності, а також забезпечення дозвілля дітей і допомога у виконанні домашніх завдань.

Згідно з проєктом, створення груп подовженого дня буде реалізовано в ряді загальноосвітніх закладів міста. Серед них:

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• Миколаївський ліцей № 22

• Миколаївська гімназія № 39

• Миколаївська гімназія № 45

• Миколаївська гімназія № 50

• Миколаївський ліцей № 55

• Миколаївська гімназія № 56

• Миколаївська гімназія № 57

Кількість груп подовженого дня у різних школах відрізнятиметься. Наприклад, у Миколаївському ліцеї № 22 діятиме дві групи, а в гімназії № 57 – одна. Загалом на кожну групу передбачений окремий вихователь.

Проєктом передбачено створення 10 груп подовженого дня в цих закладах.

Фінансування груп подовженого дня буде забезпечено за рахунок міського бюджету. Однак харчування дітей у цих групах покладатиметься на батьків, відповідно до чинного законодавства.

Список шкіл, де планують створити групи подовженого дня. Фото: скриншот з проєкту рішення

Нагадаємо, що у школах Миколаєва з початку повномасштабної війни продовжується відтік учнів. Станом на лютий кількість учнів зменшилась на 940 осіб порівняно з початком навчального року. В місті відтік школярів обʼєднали класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів скоротили.