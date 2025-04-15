Миколаївські гімнастки привезли 12 медалей з Всеукраїнського турніру

Вихованки КДЮСШ «Перемога» з Миколаєва успішно виступили на Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Кіровоградська зіронька», який завершився 13 квітня.

Юні спортсменки тренуються під керівництвом Наталії Ілляшенко та вибороли 12 нагород, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Золото здобули Марія Савченко та Наталія Фарафонова. Срібні медалі отримали Марія Пішак, Руслана Палій, Анастасія Ясиненко та Дарʼя Козирєва.

Бронзу завоювали Мілана Притуляк, Аміна Гронська, Ольга Дорошко, Діана Лузяніна, Анастасія Нечитайло та Дарʼя Шмагло.

Миколаївські гімнастки на Всеукраїнському турнірі, фото: Управління спорту ММР

Нещодавно спортсменки з Миколаївської області, вихованки КДЮСШ «Перемога», вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики, здобувши дев’ять нагород.