  • вівторок

    15 квітня, 2025

  • 12.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські гімнастки привезли 12 медалей з Всеукраїнського турніру

Вихованки КДЮСШ «Перемога» з Миколаєва успішно виступили на Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Кіровоградська зіронька», який завершився 13 квітня.

Юні спортсменки тренуються під керівництвом Наталії Ілляшенко та вибороли 12 нагород, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Золото здобули Марія Савченко та Наталія Фарафонова. Срібні медалі отримали Марія Пішак, Руслана Палій, Анастасія Ясиненко та Дарʼя Козирєва.

Бронзу завоювали Мілана Притуляк, Аміна Гронська, Ольга Дорошко, Діана Лузяніна, Анастасія Нечитайло та Дарʼя Шмагло.

Миколаївські гімнастки на Всеукраїнському турнірі, фото: Управління спорту ММРМиколаївські гімнастки на Всеукраїнському турнірі, фото: Управління спорту ММР

Нещодавно спортсменки з Миколаївської області, вихованки КДЮСШ «Перемога», вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики, здобувши дев’ять нагород.

Останні новини про: Спорт

Миколаївський рятувальник виборов 3 медалі на Чемпіонаті Європи з кікбоксингу
«Ніко-Баскет» став срібним призером Вищої ліги сезону
Усик і Дюбуа знову зустрінуться на рингу 12 липня в Лондоні
Реклама

Читайте також:

новини

Суд Миколаєва взяв під арешт підозрюваного у корупції брата директора Департаменту ЖКГ із заставою у майже ₴5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Школи Миколаєва підуть на літні канікули на початку червня

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині подорожчали яйця та проїзд, а сало подешевшало

Світлана Іванченко
новини

Суд в Очакові відсторонив від посади підозрювану у виправдовуванні війни голову Куцуруба Копійку

Аліса Мелік-Адамян
новини

У мерії Миколаєва проведуть конкурс архітекторів на проєкт реставрації ДОФ, а у 2026 почнуть шукати гроші

Аліна Квітко

Останні новини про: Спорт

Усик і Дюбуа знову зустрінуться на рингу 12 липня в Лондоні
«Ніко-Баскет» став срібним призером Вищої ліги сезону
Миколаївський рятувальник виборов 3 медалі на Чемпіонаті Європи з кікбоксингу

Суд Миколаєва взяв під арешт підозрюваного у корупції брата директора Департамента ЖКГ із заставою у майже ₴5 млн

Зеленський відвідав Одесу: провів нараду щодо безпекових питань, а також експорту зерна

2 години тому

Суд в Очакові відсторонив від посади підозрювану у виправдовуванні війни голову Куцуруба Копійку

Головне сьогодні