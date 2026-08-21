Миколаївська фехтувальниця Полозюк отримала звання найкращої спортсменки липня
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк отримала звання найкращої спортсменки місяця у липні.
Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Відзнаку спортсменці присудили після її виступу на чемпіонаті світу з фехтування на рапірах. На світовій першості Полозюк виборола бронзову медаль, яка стала історичною для України.
Під час церемонії нагородження фехтувальниця розповіла, що досі не до кінця усвідомила результат чемпіонату світу:
«Це дійсно надзвичайні емоції. Я досі проживаю цей момент. Живу собі звичайне життя, тренуюся — і в моменті усвідомлюю, що я бронзова призерка чемпіонату світу. Це дивовижно. Я вдячна всім за підтримку та віру в мене», — сказала Аліна Полозюк.
Раніше повідомлялося, що миколаївська спортсменка Аліна Полозюк у складі жіночої збірної України з фехтування на рапірах виборола бронзову медаль у командних змаганнях, що проходили з 16 по 21 червня у французькому місті Антоні.
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