Миколаївська фехтувальниця Полозюк отримала звання найкращої спортсменки липня

Фехтувальницю Аліну Полозюк визнали найкращою спортсменкою липня. Фото: НОК України

Миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк отримала звання найкращої спортсменки місяця у липні.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Відзнаку спортсменці присудили після її виступу на чемпіонаті світу з фехтування на рапірах. На світовій першості Полозюк виборола бронзову медаль, яка стала історичною для України.

Під час церемонії нагородження фехтувальниця розповіла, що досі не до кінця усвідомила результат чемпіонату світу:

«Це дійсно надзвичайні емоції. Я досі проживаю цей момент. Живу собі звичайне життя, тренуюся — і в моменті усвідомлюю, що я бронзова призерка чемпіонату світу. Це дивовижно. Я вдячна всім за підтримку та віру в мене», — сказала Аліна Полозюк.

Фехтувальницю Аліну Полозюк визнали найкращою спортсменкою липня. Фото: НОК України Фехтувальницю Аліну Полозюк визнали найкращою спортсменкою липня. Фото: НОК України

Раніше повідомлялося, що миколаївська спортсменка Аліна Полозюк у складі жіночої збірної України з фехтування на рапірах виборола бронзову медаль у командних змаганнях, що проходили з 16 по 21 червня у французькому місті Антоні.