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Гімнастки з Миколаївщини здобули дев’ять медалей на всеукраїнських турнірах

Миколаївські спортсменки на всеукраїнських змаганнях, фото: Управління спорту ММРМиколаївські спортсменки на всеукраїнських змаганнях, фото: Управління спорту ММР

Юні спортсменки з Миколаївської області, вихованки КДЮСШ «Перемога», вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики, здобувши дев’ять нагород.

Про це повідомили в Управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

У Києві на турнірі «KYIV OPEN CUP» Діана Вовченко посіла перше місце, а Маргарита Друцька стала бронзовою призеркою. До змагань дівчат підготувала тренерка Світлана Перемета.

Ще більше нагород миколаївські гімнастки здобули в Білій Церкві на XVIII Відкритому турнірі «Принцеса Лебідь». Золото вибороли Мілена Шевченко, Нана Ігнатенкова та Владислава Баранова. Срібні нагороди отримали Аріна Сидорук, Уляна Толпазан та Альона Павліщева. Третє місце посіла Віталіна Попова.

Підготували спортсменок тренер Алла Буяшенко та хореограф Вікторія Шевченко.

Нагадаємо, що раніше вихованка Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога» Валерія Перемета стала срібною призеркою Гран-Прі в командному виступі з художньої гімнастики.

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