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«Обговорили найбільші виклики»: Зеленський зустрівся з підприємцями Одещини

Президент України Володимир Зеленський, фото: ОППрезидент України Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з підприємцями Одеської області.

Як він повідомив у своїх соціальних мережах, вони обговорили «найбільші виклики, які стоять перед бізнесом у регіоні».

– Обговорили захист від постійних російських атак, продовження роботи морського коридору, розширення економічних програм підтримки та залучення партнерів до відновлення пошкодженого промислового обладнання. Працюємо над посиленням повітряного щита над областю для захисту й підтримки місцевих підприємців, які розвивають Україну та роблять її сильнішою, – написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду в Одесі, де обговорив питання безпеки, експорт зерна, а також підтримку підприємств.

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