Зеленський відвідав Одесу: провів нараду щодо безпекових питань, а також експорту зерна

Зеленський провів координаційну нараду, скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду в Одесі, де обговорив питання безпеки, експорт зерна, а також підтримку підприємств.

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

– Одеса. Координаційна нарада щодо безпекових та соціальних питань. Захист неба над Одещиною від російських атак, ситуація з експортом зерна, робота підприємств регіону та підтримка наших людей, – написав Зеленський.

Нагадаємо, через російський обстріл в Одесі 4 березня пошкоджено приватні будинки у Київському районі. Збитки оцінили у 15 мільйонів гривень.