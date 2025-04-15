Зеленський відвідав Одесу: провів нараду щодо безпекових питань, а також експорту зерна
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- Анна Гакман
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18:23, 15 квітня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду в Одесі, де обговорив питання безпеки, експорт зерна, а також підтримку підприємств.
Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.
– Одеса. Координаційна нарада щодо безпекових та соціальних питань. Захист неба над Одещиною від російських атак, ситуація з експортом зерна, робота підприємств регіону та підтримка наших людей, – написав Зеленський.
Нагадаємо, через російський обстріл в Одесі 4 березня пошкоджено приватні будинки у Київському районі. Збитки оцінили у 15 мільйонів гривень.
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