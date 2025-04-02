Обстріли Одеси 4 та 5 березня завдали збитків на понад ₴15 млн

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська обласна прокуратура

Через російський обстріл в Одесі 4 березня пошкоджено приватні будинки у Київському районі. Збитки оцінили у 15 мільйонів гривень.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу, площа засмічених будівельними відходами земель склала 300 квадратних метрів.

Також додали, що 4 та 5 березня через обстріли енергетичної інфраструктури в Київському районі Одеси та у місті Південному загорілись трансформаторних підстанцій. Внаслідок пожежі в атмосферне повітря потрапило 150 тонн діоксиду вуглецю. За даними екологів, розмір шкоди склав понад 500 тисяч гривень.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Довідково: Діоксид вуглецю (CO2 — вуглекислий газ) — це безбарвний газ, який не має запаху при малих концентраціях.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня росіяни атакували Одеський район безпілотниками. Постраждали люди, цивільна інфраструктура, а також пошкоджено енергетичний об'єкт.