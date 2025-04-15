На Миколаївщині поліція та СБУ посилять заходи безпеки під час святкування Великодня

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час зустрічі з керівниками релігійних організацій та представниками силових структур Миколаївщини, фото: ОВА

На Миколаївщині поліція та Служба безпеки України вживатимуть додаткові заходи для забезпечення безпеки під час святкування Великодня.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації, сьогодні, 15 квітня, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім провів зустріч із керівниками релігійних організацій Миколаївщини, а також з керівництвом Служби безпеки України, національної поліції, патрульної поліції, ДСНС.

Зокрема, організаторів святкових богослужінь закликали заздалегідь розробити маршрути евакуації, забезпечити доступ до укриттів та припиняти заходи у разі оголошення повітряної тривоги.

– На жаль, у нашого ворога немає милосердя. Вони вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на залякування мирного населення, намагаючись створити паніку та дестабілізувати ситуацію. Ми вже бачили приклади подібних дій в інших областях. Тому наше головне завдання – максимально зберегти спокій та життя людей, – зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, у Миколаєві провели майстер-клас із випікання пасок із борошна, змеленого з пшениці, яку виростили на розмінованих полях Херсонщини. Борошно для пасок змололи у Миколаєві, на підприємстві «Золотий шлях», що працює під постійними обстрілами. Зерно ж виростив фермер Олексій Руденко разом із племінниками у селі Мала Олександрівка на Херсонщині — на 1800 гектарах землі, очищеної саперами після окупації.