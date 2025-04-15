З 1 травня скоротять термін базової підготовки для військових, які служитимуть у тилу
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- Марія Хаміцевич
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12:09, 15 квітня, 2025
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Генеральний штаб Збройних сил України оновив програму базової загальної військової підготовки. Згідно з новими правилами, з 1 травня військовослужбовці, яких скерують до тилових частин, проходитимуть підготовку скорочено — не 45 днів, а один місяць.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Це стосується тих, хто служитиме у частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК, військових навчальних закладах, медичних частинах, логістиці, зв’язку та інших не бойових підрозділах.
Також у таких групах буде менше фізичних навантажень, і для них створюватимуть окремі навчальні підрозділи. Зміни вплинуть як на новопризваних, так і на тих, хто раніше проходив військову підготовку або має її повторити.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про «Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження терміну проведення загальної мобілізації».
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