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Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента УкраїниПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про «Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження терміну проведення загальної мобілізації».

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Згідно з законопроєктами № 13172 і №13173, воєнний стан і мобілізація мають бути продовжені з 9 травня 2025 року по 6 серпня 2025 року.

Це може стати вже 15 продовженням воєнного стану і мобілізацію від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив організувати вибори після досягнення повного припинення вогню. 

Раніше повідомлялось, що абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни. 

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