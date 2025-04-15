Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
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- Даріна Мельничук
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11:31, 15 квітня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про «Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження терміну проведення загальної мобілізації».
Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Згідно з законопроєктами № 13172 і №13173, воєнний стан і мобілізація мають бути продовжені з 9 травня 2025 року по 6 серпня 2025 року.
Це може стати вже 15 продовженням воєнного стану і мобілізацію від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив організувати вибори після досягнення повного припинення вогню.
Раніше повідомлялось, що абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни.
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