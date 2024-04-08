Вдень, 8 квітня, за селом Галицинове загорілось стихійне сміттєзвалище.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
До місця направлено вогнеборців Галицинівського загону місцевої пожежної охорони. Наразі відкритого горіння не спостерігається, є окремі осередки тління, які проливають вогнеборці.
Попередньо загальна площа пожежі складає 1,2 гектара.
Від ДСНС працювало 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Нагадаємо, миколаївські вогнеборці, з 6 на 7 квітня, ліквідували сім пожеж у місті та області. Горіли господарчі споруди, суха трава та очерет.
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Вдень, 8 квітня, за селом Галицинове загорілось стихійне сміттєзвалище.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
До місця направлено вогнеборців Галицинівського загону місцевої пожежної охорони. Наразі відкритого горіння не спостерігається, є окремі осередки тління, які проливають вогнеборці.
Попередньо загальна площа пожежі складає 1,2 гектара.
Від ДСНС працювало 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Нагадаємо, миколаївські вогнеборці, з 6 на 7 квітня, ліквідували сім пожеж у місті та області. Горіли господарчі споруди, суха трава та очерет.