Миколаївські вогнеборці за добу, з 6 на 7 квітня, ліквідували сім пожеж у місті та області. Горіли господарчі споруди, суха трава та очерет.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що 2 пожежі виникли на території приватних будинків.
«В селі Калуга Березнегуватської територіальної громади Баштанського району горіла літня кухня. Вогнеборці 9 держаної пожежно-рятувальної частини ліквідували займання площею 65 кв. м. Врятовано поруч розташований житловий будинок. В селі Прибужжя Прибузької ТГ Вознесенського району виникло займання господарчої споруди на площі 3 кв. м.», – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Миколаєві ліквідували пожежу металевого вагончика на відкритій території площею 20 кв. м.
Крім того, в області горіли суха трава, очерет, чагарники та сміття на відкритій території у Первомайському, Баштанському районах та Миколаєві – загальною площею 4,5 га.
«Рятувальниками 2, 9, 23 ДПРЧ та аварійно-рятувальною частиною аварійно-рятувального загону спеціального призначення забезпечено оперативне реагування та гасіння в чотирьох випадках. Спричинили пожежі підпал та необережне поводження з вогнем. Загалом від ДСНС залучались 29 вогнеборців та 10 одиниць техніки», – повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, з початку цього року на Миколаївщині сталося 182 пожежі в природних екосистемах.
Зокрема, територіально пожежі розподілились наступним чином:
Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.
Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.
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Миколаївські вогнеборці за добу, з 6 на 7 квітня, ліквідували сім пожеж у місті та області. Горіли господарчі споруди, суха трава та очерет.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що 2 пожежі виникли на території приватних будинків.
«В селі Калуга Березнегуватської територіальної громади Баштанського району горіла літня кухня. Вогнеборці 9 держаної пожежно-рятувальної частини ліквідували займання площею 65 кв. м. Врятовано поруч розташований житловий будинок. В селі Прибужжя Прибузької ТГ Вознесенського району виникло займання господарчої споруди на площі 3 кв. м.», – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Миколаєві ліквідували пожежу металевого вагончика на відкритій території площею 20 кв. м.
Крім того, в області горіли суха трава, очерет, чагарники та сміття на відкритій території у Первомайському, Баштанському районах та Миколаєві – загальною площею 4,5 га.
«Рятувальниками 2, 9, 23 ДПРЧ та аварійно-рятувальною частиною аварійно-рятувального загону спеціального призначення забезпечено оперативне реагування та гасіння в чотирьох випадках. Спричинили пожежі підпал та необережне поводження з вогнем. Загалом від ДСНС залучались 29 вогнеборців та 10 одиниць техніки», – повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, з початку цього року на Миколаївщині сталося 182 пожежі в природних екосистемах.
Зокрема, територіально пожежі розподілились наступним чином:
Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.
Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.