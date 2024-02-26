На Миколаївщині збільшилася кількість пожеж в екосистемах / Фото: ГУ ДСНС

На території Миколаївської області останніми днями спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах.

За даними ДСНС у Миколаївській області, з початку року зареєстровано 46 епізодів, з них 27 — на минулому тижні.

«Переважно горить очерет та суха трава. Тут, на жаль вже традиційно, громадяни самовільно випалюють сухостій, порушуючи при цьому законодавчі норми, а також наражаючи на небезпеку оточуючих. Лише за добу в області вигоріло понад вісім гектар сухостоїв та очерету», — зазначають в ДСНС.

Рятувальники закликали громадян бути свідомими та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

«Крім того, памʼятайте, що підпал або самовільне випалювання сухої рослинності є правопорушенням, яке несе за собою відповідальність. Тож бережіть себе, своє здоровʼя та природу», — наголошують вогнеборці.

Нагадаємо, що минулої доби, 25 лютого, миколаївські вогнеборці ліквідували вісім пожеж в екосистемах області. Горіли суха трава, чагарники та очерет на відкритих територіях Миколаївського, Первомайського, Вознесенського районів області та у Миколаєві. Відстань, яку пройшов вогонь, склала понад 6,5 гектарів.