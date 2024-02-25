Минулої доби миколаївські вогнеборці ліквідували вісім пожеж в екосистемах області.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Горіли суха трава, чагарники та очерет на відкритих територіях Миколаївського, Первомайського, Вознесенського районів області та у Миколаєві. Відстань, яку пройшов вогонь, склала понад 6,5 гектарів.
Основними причинами виникнення пожеж слугував підпал та необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, протягом останньої доби у Миколаєві сталися пожежі в будинку та в меблевому цеху.
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Минулої доби миколаївські вогнеборці ліквідували вісім пожеж в екосистемах області.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Горіли суха трава, чагарники та очерет на відкритих територіях Миколаївського, Первомайського, Вознесенського районів області та у Миколаєві. Відстань, яку пройшов вогонь, склала понад 6,5 гектарів.
Основними причинами виникнення пожеж слугував підпал та необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, протягом останньої доби у Миколаєві сталися пожежі в будинку та в меблевому цеху.