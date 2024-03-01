Майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.
Також зазначається, що чимало лісів завалені снарядами та мінами, тому будь-якої миті може статися займання.
«Напередодні сезону відпочинку на природі рятувальники працюють над тим, щоб вберегти і ліс і людей від великої біди», — йдеться в повідомленні.
Раніше «НикВести» писали про те, як війна руйнує екологію півдня. Головна проблема екологічних наслідків війни полягає у їхньому довготривалому та глобальному характері. Відтак, ймовірні способи їх подолання ускладнюються, однак шукати рішення потрібно вже тепер.
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Майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.
Також зазначається, що чимало лісів завалені снарядами та мінами, тому будь-якої миті може статися займання.
«Напередодні сезону відпочинку на природі рятувальники працюють над тим, щоб вберегти і ліс і людей від великої біди», — йдеться в повідомленні.
Раніше «НикВести» писали про те, як війна руйнує екологію півдня. Головна проблема екологічних наслідків війни полягає у їхньому довготривалому та глобальному характері. Відтак, ймовірні способи їх подолання ускладнюються, однак шукати рішення потрібно вже тепер.