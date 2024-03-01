Пожежа Андріївського лісництва на Миколаївщині / Фото: ДСНС

Майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.

Також зазначається, що чимало лісів завалені снарядами та мінами, тому будь-якої миті може статися займання.

«Напередодні сезону відпочинку на природі рятувальники працюють над тим, щоб вберегти і ліс і людей від великої біди», — йдеться в повідомленні.

Раніше «НикВести» писали про те, як війна руйнує екологію півдня. Головна проблема екологічних наслідків війни полягає у їхньому довготривалому та глобальному характері. Відтак, ймовірні способи їх подолання ускладнюються, однак шукати рішення потрібно вже тепер.