Горіла фура. Фото: ДСНС

На Миколаївщині 1 квітня, біля села Остапівка в межах Сухоєланецької територіальної громади Миколаївського району згорів вантажний автомобіль Renault.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

На Миколаївщині на трасі згоріла фура. Фото: ДСНС На Миколаївщині на трасі згоріла фура. Фото: ДСНС

Зазначається, що пожежа сталась на автошляху Н-14 «Миколаїв-Кропивницький». До прибуття на місце рятувальників вогонь розповсюдився на весь транспортний засіб. Гасіння ускладнював легкозаймистий вантаж (картонні лотки для яєць). Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів.

Водій не постраждав.

Наразі причина займання встановлюється.

Нагадаємо, що за 9 місяців 2023 року у Миколаївській області виникло майже 2,5 тисячі пожеж, що на 25% більше ніж протягом усього минулого року.

Нещодавно, на Миколаївщині рятувальникам майже добу довелося гасити пожежу в Андріївському лісництві.