На Миколаївщині рятувальникам майже добу довелося гасити пожежу в Андріївському лісництві, яка виникла близько опівдня 21 серпня.

Як повідомляють в ДСНС вогонь вдалося загасити 22 серпня о 7:55. Пожежа знищила близько 40 гектарів лісу.

На місці працювало 120 вогнеборців, яким допомагали 13 лісників та 20 місцевих жителів. Через сильний вітер полум'я дуже швидко розповсюдилося на велику територію.

«За першочерговою інформацією площа пожежі складала 20 га. Після проведення моніторингу за допомогою квадроцикла та аеророзвідки квадрокоптером, встановлено, що територія, яка охоплена вогнем більша», — йдеться в повідомленні.

Зараз, за даними ДСНС, їхні підрозділи та лісничі продовжують проливати окремі ділянки тління та встановлюють причину пожежі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку року на території Миколаївської області рятувальники зареєстрували 36 лісових пожеж загальною площею 50 гектарів. Однак, враховуючи останню, ця цифра збільшилася майже вдвічі. Тепер загальна площа лісових пожеж у Миколаївській області з початку року складає близько 90 гектарів.