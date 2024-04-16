Затримання чоловіка. Фото: Державна прикордонна служба.

Правоохоронці Закарпаття викрили мешканця міста Рахів, який намагався переправити через кордон 35-річного чоловіка.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Чоловік намагався переправити військовозобов'язаного з України в Румунію річкою Тиса.

Як зазначають в прес-службі, переправник неодноразово потрапляв у поле зору прикордонників як організатор тютюнової контрабанди. Крім цього, у 2018 році його брата засудили на 15 років за вбивство начальника відділу прикордонної служби «Ділове» Вадима Березенського.

«З початком повномасштабного вторгнення контрабандист «перекваліфікувався» у переправника осіб через кордон», — додали в повідомлені.

Чоловіка затримали у момент передачі грошей за послугу у розмірі 2300 доларів США. Йому оголосили про підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 332 Кримінального Кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Гроші. Фото: Державна прикордонна служба.

Нагадаємо, як група чоловіків намагалась переплисти Тису на надувних камерах для шин.