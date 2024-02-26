Ухилянти намагалися перетнути Тису на надувних камерах для шин / Фото: ДПСУ

Українські прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, щоб потрапити в Румунію.

Для цього переправники запропонували використати надувні автомобільні камери для шин, повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Як зазначається, одного з «плавців» затримав прикордонний наряд відділу «Тячів». Чоловік приїхав на Закарпаття з Київщини. Самостійно склавши маршрут порушення кордону саме через річкову ділянку, киянин купив собі гідрокостюм та ласти, ретельно запакував документи, гроші та особисті речі у поліетилен і вирушив на Тячівщину.

«Сумну статистику загибелі 20 своїх попередників та високий рівень води у Тисі, горе-дайвер до уваги не брав», — йдеться в повідомленні.

Ухилянти намагалися перетнути Тису на надувних камерах для шин / Фото: ДПСУ Ухилянти намагалися перетнути Тису на надувних камерах для шин / Фото: ДПСУ

Ще трьох чоловіків поблизу Тиси затримали прикордонні наряди відділення «Грушово». Спершу опівночі, за 50 метрів до кордону, наряд затримав полтавця, киянина та тернополянина, а вже за пів години, на відстані 70 метрів до кордону, затримали ще трьох чоловіків — двох запоріжців та одного маріупольця. Один із запоріжців спробував втекти та здійснив напад на прикордонника.

За даними ДПСУ, усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за чотири тисячі доларів організують безпечний перетин кордону на човнах.

Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

Ухилянти намагалися перетнути Тису на надувних камерах для шин / Фото: ДПСУ Ухилянти намагалися перетнути Тису на надувних камерах для шин / Фото: ДПСУ Ухилянти намагалися перетнути Тису на надувних камерах для шин / Фото: ДПСУ

«Переправники вдалися до своєї звичної практики — дочекавшись ночі, повідомили клієнтам, що прийдеться перепливати річку без човна. А далі, запевняючи, що знають мілини, на яких недоцільно використовувати плавзасоби, наказали чоловікам іти до річки та стрибати у воду», — повідомили прикордонники.

Нагадаємо, 8 лютого, на Закарпатті, неподалік від кордону з Угорщиною, прикордонники зупинили два мікроавтобуси з 40 чоловіками. 38 з них намагалися незаконно перетнути кордон.

Також, на Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.