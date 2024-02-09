Увечері 8 лютого на Закарпатті, неподалік від кордону з Угорщиною, прикордонники зупинили два мікроавтобуси з 40 чоловіками. 38 з них намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Водіями транспортних засобів були жителі Закарпаття, які перевозили 38 чоловіків призовного віку.

«Це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабної війни. У її складі найбільше жителів Закарпаття — 12 осіб, Львівщини — 6 осіб, Київщини — 5 осіб, решта — вихідці з Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Полтавщини, Запоріжжя, Херсонщини, Черкащини та Рівненщини», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники спіймали групу з 38 ухилянтів. Фото: ДПСУ

За послуги організатори незаконного переправлення планували зірвати куш, отримавши від своїх клієнтів від 4500 до 8500 доларів США.

Щодо виявлення у діях перевізників ознак злочину, передбаченого статтею 332 ККУ, прикордонники повідомили співробітників поліції.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене стаття 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

Нагадаємо, на березі річки Прут знайшли тіло жителя Харківської області, який хотів потрапити до Румунії.