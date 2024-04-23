Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото ДСНС Миколаївщини

У ніч на 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на території Миколаївської області знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Зокрема під час бойової роботи сил ППО уламками збитого безпілотника було пошкоджено торгівельну інфраструктуру.

Внаслідок цього сталось займання торгівельного павільйону, яке було оперативно ліквідовано рятувальниками ДСНС.

Останні обстріли Миколаєва

Нагадаємо, попередній обстріл Миколаєва стався 27 березня. Близько 14:30 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою «Іскандер М», відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Від удару постраждали 12 людей.

25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.

До цього обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової., що 10 людей постраждали.

За чотири дня до цого 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний. Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше. На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.

Вдень 11 квітня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В цей день внаслідок обстрілу загинули чотири люди. Наступного дня від травм загинув 37-річний чоловік.