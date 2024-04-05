У ніч проти 5 квітня сили протиповітряної оборони збили всі 13 ударних безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що Росія атакувала двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків — Бєлгородська область РФ), а також 13 «Шахедами» із мису Чауда (окупований Крим).
У результаті протиповітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони України збили всі 13 ударних безпілотників у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
Інформації про можливі влучання та постраждалих наразі не надходило.
Нагадаємо, що російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.
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У ніч проти 5 квітня сили протиповітряної оборони збили всі 13 ударних безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що Росія атакувала двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків — Бєлгородська область РФ), а також 13 «Шахедами» із мису Чауда (окупований Крим).
У результаті протиповітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони України збили всі 13 ударних безпілотників у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
Інформації про можливі влучання та постраждалих наразі не надходило.
Нагадаємо, що російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.