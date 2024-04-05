Вчора ворог тричі завдав ударів по Очакову, архівне фото «НикВести»

Російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що вчора, 4 квітня, о 11:59, 17:15 та сьогодні, 5 квітня, о 03:31 ворожі обстріли з артилерії фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, 1 квітня російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. В ніч на 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.