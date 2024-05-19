У ніч проти 19 травня росіяни запустили по Україні 37 ударних дронів типу Shahed-136/131. Українським військовим вдалось знищити всі безпілотники.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Він зазначив, що окупанти випустили 37 «шахедів» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в росії.
У результаті протиповітряного бою сили ППО знищили всі 37 безпілотників у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Сумської, Вінницької, Житомирської, Черкаської та Херсонської областей.
До відбиття повітряної атаки залучили зенітні ракетні та підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Нагадаємо, впродовж доби 18 травня російсько-окупаційні війська вчергове обстрілювали територію Миколаївської області.
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У ніч проти 19 травня росіяни запустили по Україні 37 ударних дронів типу Shahed-136/131. Українським військовим вдалось знищити всі безпілотники.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Він зазначив, що окупанти випустили 37 «шахедів» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в росії.
У результаті протиповітряного бою сили ППО знищили всі 37 безпілотників у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Сумської, Вінницької, Житомирської, Черкаської та Херсонської областей.
До відбиття повітряної атаки залучили зенітні ракетні та підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Нагадаємо, впродовж доби 18 травня російсько-окупаційні війська вчергове обстрілювали територію Миколаївської області.