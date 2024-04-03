На Миколаївщині виявили рибалку, який здійснювали незаконний вилов риби. Фото: поліція у Миколаївській області

Правоохоронці спільно з рибоохоронним патрулем біля річки Мала Корабельна між селами Любоіванівка та Новокрасне, що на Миколаївщині викрили чоловіка, який на човні здійснив незаконний вилов риби.

Про це повідомляє відділ комунікацій Національної поліції у Миколаївській області.

Незаконний вилов риби. Фото: Нацполіція у Миколаївській області Незаконний вилов риби. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

За даними правоохоронців, правопорушник, використовуючи знаряддя забороненого лову, виловив 60 особин сріблястого карася. Під час перевірки на місці поліцейські вилучили дві одиниці заборонених сіток, 25 кілограмів риби, саморобний човен та транспортний засіб. Всі вилучені предмети були передані на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.

За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить 94 тисяч 860 гривень.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину передбачена частина 1 статті 249 Кримінального Кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

За скоєне чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Раніше, на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.