У селищі Чорногузи в Чернівецькій області військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки був змушений стріляти у землю, щоб відлякати групу людей, яка застосувала проти нього силу.

Про це розповіли в Чернівецькому ТЦК та СП.

Подія сталася сьогодні, 20 квітня, коли працівник Вижницького районного ТЦК здійснював оповіщення, тобто вручав повістки військовозобов’язаним. За інформацією ТЦК, у цей час група цивільних скоїла напад на військового. Вони заблокували транспортний засіб представника ТЦК, погрожували йому та застосували до нього силу.

Щоб захистити своє життя й здоров’я, працівник ТЦК здійснив постріли в землю. Ніхто не постраждав. На місце викликали поліціянтів.

У ТЦК заявили, що з’ясовують усі причини та обставини інциденту та сподіваються на «відповідне реагування правоохоронних органів».

Також у ТЦК нагадали про кримінальну відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Так, відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.