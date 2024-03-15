Нелегальний ритуальний бізнес у Миколаєві: чотирьом учасникам групи повідомили про підозру / Фото: Прокуратура Миколаївщини

Чотирьом учасникам організованої групи, двоє з яких є колишніми правоохоронцями, повідомили про підозру. Вони налагодили у Миколаєві незаконий ритуальний бізнес.

Їх підозрюють у порушенні недоторканості приватного життя та незаконного надання інформації з обмеженим доступом, яка захищена законодавством, повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Згідно розробленої схеми незаконного бізнесу з надання ритуальних послуг, правоохоронці передавали двом іншим особам групи конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів. Далі «агентство» телефонувало родинам померлих й пропонувало свої послуги. За даними слідства, ритуальна фірма платила правоохоронцям відсоток з «прибутку» за кожного небіжчика, яких в день могло бути декілька.

Нелегальний ритуальний бізнес у Миколаєві: чотирьом учасникам групи повідомили про підозру / Фото: Прокуратура Миколаївщини Нелегальний ритуальний бізнес у Миколаєві: чотирьом учасникам групи повідомили про підозру / Фото: Прокуратура Миколаївщини

Під час проведення обшуків, у них вилучили мобільні телефони, ноутбук, чорнові записи та 100 тисяч гривень.

На даний час вирішується питання про обрання «бізнесменам» запобіжного заходу. Зазначається, що наразі вирішується питання про повідомлення про підозру організаторці групи.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, на Одещині прикрили незаконну схему заробітку, яку організували троє чинних та один колишній правоохоронець. Відомо, що до схеми також залучили керівника одного з одеських поштових відділень, який «зливав» інформацію про клієнтів, які можуть отримувати у відправленнях наркотики. Після отримання посилки отримувача на виході вже чекали правоохоронці.

Погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за зберігання та продаж наркотиків, «ділки в погонах» вимагали із затриманих гроші.