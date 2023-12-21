На Одещині прикрили незаконну схему заробітку, яку організували троє чинних та один колишній правоохоронець.

Про це повідомляє ДБР.

Відомо, що до схеми також залучили керівника одного з одеських поштових відділень, який «зливав» інформацію про клієнтів, які можуть отримувати у відправленнях наркотики. Після отримання посилки отримувача на виході вже чекали правоохоронці.

«Погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за зберігання та збут наркотичних речовин, «ділки в погонах» вимагали із затриманих гроші», − йдеться в повідомленні.

Так, «розв'язання питання» коштувало до 10 тисяч доларів США.

Зокрема, у деяких випадках жертвами фігурантів були люди, які отримували в посилках не наркотики, а звичайні електронні сигарети. Проте правоохоронці погрожували їм тим, що все одно зможуть притягнути їх до відповідальності за розповсюдження наркотиків.

Інколи правоохоронці вели людину з посилкою до її оселі, де проводили незаконний обшук та крім хабаря забирали знайдені гроші. Зокрема, крім «відкупних» 10 тисяч доларів, вони викрали у чоловіка ще й майже 100 тисяч доларів США.

Наразі слідством встановлено п’ять епізодів вимагання та крадіжки грошей.

Окрім того, колишній правоохоронець, який брав участь у злочині, наразі оголошений у міжнародний розшук.

Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці в Корабельному районі міста зупинили водія мопеда за порушення комендантської години.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовцівтериторіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.