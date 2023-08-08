З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що мотивами правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива. Лише за останні кілька тижнів викрили близько 10 військкомів:

у Запоріжжі військом організував схему збагачення для свого оточення та допомагав ховатися від суду злочинцям,

на Закарпатті військовий комісар змушував солдат будувати його маєток,

на Київщині посадовець територіального центру комплектування та соцпідтримки за гроші допомагав перетнути кордон,

у Полтавській області військком жорстоко побив свого підлеглого,

в Одесі військкома спіймали на взятці,

на Рівненщині керівник обласного військкомату побив військового,

у Черкаській області працівник військкомату за 10 тисяч доларів «відмазував» чоловіків від служби,

на Вінниччині злочинна група помогала ухилянтам у центрі комплектування,

у Краматорському районі військком з Донеччини налагодив механізм видачі фіктивних документів для перетину держкордону,

на Буковині «ділки» хотіли збагатитися на оформленні довідок про відстрочку від мобілізації.

«Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у військовій частині на Миколаївщині одразу після прибуття помер мобілізований мешканець селища Ширяєво Одеської області. Чоловік хворів на епілепсію.