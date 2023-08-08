З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Зазначається, що мотивами правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива. Лише за останні кілька тижнів викрили близько 10 військкомів:
«Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у військовій частині на Миколаївщині одразу після прибуття помер мобілізований мешканець селища Ширяєво Одеської області. Чоловік хворів на епілепсію.
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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Зазначається, що мотивами правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива. Лише за останні кілька тижнів викрили близько 10 військкомів:
«Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у військовій частині на Миколаївщині одразу після прибуття помер мобілізований мешканець селища Ширяєво Одеської області. Чоловік хворів на епілепсію.