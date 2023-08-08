У військовій частині на Миколаївщині одразу після прибуття помер мобілізований мешканець селища Ширяєво Одеської області. Чоловік хворів на епілепсію.

Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону повідомила про відкриття кримінальної справи за частиною 1 статті 115 КК (Вбивство).

Зазначається, що чоловік помер 1 серпня о 22 годині, в день прибуття у розташування військової частини.

Також спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 425 КК (Недбале ставлення військової службової особи до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки) щодо службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області. Під час досудового розслідування слідчі перевіряють законність призову на військову службу чоловіка з урахуванням стану його здоров’я.

Перевіряють на недбале ставлення до служби і медиків військової частини на Миколаївщини, до якої прибув чоловік.

«Під час досудового розслідування слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після приступу епілепсії. Розслідування кримінальних проваджень здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві», — зазначили у спецпрокуратурі.

Активіст Павло Поламарчук з посиланням на жителів Ширяєва розповів, що померлому Борису Глушаку було 26 років. Він працював на місцевому ринку. Усі місцеві знали про його хворобу.

Люди стверджують, що Бориса військово-лікарська комісія обстежила за 20 хвилин, визнавши його придатним.

— Далі запакували та відправили на розподіл. По одним даним, хлопець перехвилювався, що спричинило напад епілепсії, від якої він помер. По іншим — був серцевий напад. Як повідомляють місцеві жителі в групі Ширяєвого в фб, Борька навіть не мав паспорта. Всі місцеві, включно з лікарями, знали його хвороби. І очевидно, що за діагнозами із дитинства, він не є придатним до військової служби за станом здоровʼя, в тому числі психічного, — зазначив активіст.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочато 102 моніторинги способу життя військкомів, загалом у базу на такі перевірки внесено 1800 керівників та заступників керівників Територіальних центрів комплектування.