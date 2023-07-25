Національне агентство з питань запобігання корупції розпочато 102 моніторинги способу життя військкомів, загалом у базу на такі перевірки внесено 1800 керівників та заступників керівників Територіальних центрів комплектування.

Про це в ефірі Українського радіо розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник, передає Укрінформ.

— Зараз ми сформували базу, до якої ввійшли 1800 керівників та заступників керівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Очевидно, що провести перевірки повністю усіх складно, тому ми будемо застосовувати ризикоорієнтований підхід і дивитися в першу чергу ті регіони, що мають найбільші ризики. Незабаром з’являться обґрунтовані висновки щодо наявності кримінальних правопорушень. На сьогодні, після попереднього аналізу матеріалів, розпочато 102 моніторинги способу життя, але ця цифра не є остаточною, — сказав він.

Артем Ситник пояснив, що моніторинг способу життя — це первинна перевірка, яка закінчується обґрунтованим висновком, а потім органи досудового розслідування вже більш детально з’ясовують самі обставини корупційної схеми.

При цьому він вкотре наголосив, що процес моніторингу дуже прискорило б відновлення електронного декларування. Артем Ситник висловив сподівання, що відповідний законопроєкт, поданий до Верховної Ради ще восени 2022 року, народні депутати розглянуть найближчим часом.

— Йдеться про обов’язкове декларування — коли особа, яка займає посаду з підвищеним корупційним ризиком, зобов’язана подати декларацію. Після відновлення декларування ми отримаємо ще один механізм проведення повних перевірок декларацій. Це буде значно продуктивніше і ми набагато швидше отримаємо ті відповіді, які нас цікавлять, — підкреслив він.

Нагадаємо, днями затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Як повідомлялося, в суботу йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації — змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.

В кінці червня Президент Володимир Зеленський дав термінове доручення Головнокомандуючому ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Раніше Держбюро розслідувань відкрило справу щодо Євгена Борисова. Зазначалося, що він допомагав ухилятися від мобілізації за гроші.