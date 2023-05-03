Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгеном Борисовим під час мобілізаційних заходів.

За оперативними даними, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб, повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Крім того ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.

Відзначимо, що днями ряд ЗМІ повідомив, що у власності дружини Євгена Борисова є автомобіль вартістю понад 8 мільйонів гривень, а на його матір записано нерухомість на курорті в Іспанії вартістю майже чотири мільйони доларів.

Саме там, в Іспанії, Євген Борисов відпочивав майже місяць наприкінці 2022 — на початку 2023 року. А його дружина вже цього року придбала офіс із терасою у бізнес-центрі.