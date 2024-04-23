Сили ППО, фото з відкритих джерел

У ніч проти 23 квітня російські війська атакували Україну ударними дронами та балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити майже всі безпілотники.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» з Бєлгородської області РФ. А «Шахеди» ворог випустив із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, та з Курської області Росії.

Силами зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп вдалося знищити 15 з 16 ударних дронів у межах Миколаївської, Одеської, Київської та Черкаської областей.

Нагадаємо, що у ніч на 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на території Миколаївської області знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». Під час бойової роботи сил ППО уламками збитого безпілотника було пошкоджено торгівельну інфраструктуру.